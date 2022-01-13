Голова Військового комітету НАТО: Переговори з РФ поки не дали результатів
Переговори НАТО та Росії щодо деескалації ситуації навколо України поки не дали бажаних результатів. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.
"Зустріч не призвела до жодної зміни у розвідувальних даних, які ми бачимо. Нарощування продовжується і досі викликає занепокоєння", - сказав Бауер.
Пізніше він уточнив, що поки зарано очікувати на результати, оскільки переговори тривають у різних форматах, зокрема, в ОБСЄ, і після цього Росія ще формуватиме свої рішення.
"Зарано говорити про підсумки переговорів…Після всіх переговорів цього тижня російські представники повернуться до Москви і передадуть всю інформацію президенту Путіну, і він уже вирішуватиме подальші кроки", - додав Бауер.
Він зазначив, що для НАТО зараз існують дві великі загрози – Росія і тероризм.
"Коли йдеться про стримування, то важливо донести до іншої сторони, що у разі дій наслідки для іншої сторони будуть гіршими, ніж для нас. А також важливий елемент звичайно важливо мати можливість застосувати свої можливості у випадку якихось загроз, для чого і проводяться постійні навчання", - сказав адмірал.