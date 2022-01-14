Блінкен розповів, що у Путіна виходить найкраще
У президента РФ Володимира Путіна дуже добре виходить "тримати свої можливості відкритими". ВІйськове вторгнення на територію України — одна з таких можливостей, повідомляє Ділова столиця.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у інтерв'ю NPR.
На питання журналіста, у скільки той оцінює шанси повноцінного вторгнення в Україну, політик відповів, що це одна з можливостей, яку розглядає Путін.
"Одна з речей, у яких президент Путін дуже добре знається, це тримати свої можливості відкритими. І я підозрюю, що це частина того, що він робить зараз, шукаючи, що може спрацювати, а що ні", — сказав держсекретар.
Представник США додав, що нова агресія щодо України отримає гідну відсіч.
"Як я вже сказав, якщо він вибере поновлення агресії проти України, це також матиме наслідки. Він повинен враховувати все це. Ми не можемо приймати ці рішення за нього. Ми, безсумнівно, можемо пояснити, якими будуть результати з того чи іншого шляху", — підсумував Блінкен.