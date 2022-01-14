Блінкен розповів, що у Путіна виходить найкраще

У президента РФ Володимира Путіна дуже добре виходить "тримати свої можливості відкритими". ВІйськове вторгнення на територію України — одна з таких можливостей, повідомляє Ділова столиця.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у інтерв'ю NPR.

На питання журналіста, у скільки той оцінює шанси повноцінного вторгнення в Україну, політик відповів, що це одна з можливостей, яку розглядає Путін.

"Одна з речей, у яких президент Путін дуже добре знається, це тримати свої можливості відкритими. І я підозрюю, що це частина того, що він робить зараз, шукаючи, що може спрацювати, а що ні" , — сказав держсекретар.

Представник США додав, що нова агресія щодо України отримає гідну відсіч.