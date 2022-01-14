Капіталізація Ford вперше досягла $100 млрд

Історія з успішним первинним розміщенням акцій Rivian знаходить відгук у динаміці курсової вартості акцій інших американських виробників електромобілів. За кілька років Ford Motor сподівається стати другим за величиною виробником електромобілів у США, а в більш віддаленій перспективі і потіснити Tesla, пише Алексей Разин, 3Dnews.

Інвестори охоче реагують на демонстрацію таких амбіцій — капіталізація Ford уперше в історії сягнула $100 млрд.

Строго кажучи, планку $100 млрд капіталізація Ford Motor вчора подолала лише на деякий час, але і це дозволяє компанії перевершити найближчого конкурента в особі General Motors, чия капіталізація не перевищує $90 млрд. Новоявлений суперник в особі Rivian, який формально приступив до серійного виробництва електричних пікапів R1T минулого року оцінюється ринком у $72 млрд. Всім цим компаніям далеко до капіталізації Tesla, але експерти вважають, що саме Ford демонструє адекватне поєднання асортименту моделей, їх актуальності, а також амбіцій щодо подальшого розширення бізнесу.

Поки Ford може запропонувати клієнтам лише електромобілі Mustang Mach-E, на підході комерційні фургони e-Transit та електричні пікапи F-150 Lightning, які мають бути потрібні на ринку США та Канади. При цьому Ford активно розвиває супутню інфраструктуру, за найближчі два роки компанія має намір наростити виробництво тягових батарей до рівня, що дозволяє щорічно випускати по 600 тисяч електромобілів. До 2025 року Ford та його корейські партнери зможуть вийти на перше місце у США з виробництва тягових акумуляторів.

Деякі аналітики, втім, попереджають інвесторів, що на даному етапі експансії електромобілів ризики, з якими може зіткнутися Ford, переважають можливості, що з'являються. Конкуренти теж не стоятимуть на місці, а стрімке збільшення обсягів виробництва тих самих пікапів F-150 Lightning може зіткнутися з «хворобами зростання».