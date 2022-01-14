Subaru представила електричний гіперкар STI E-RA

На автосалоні в Токіо компанія Subaru продемонструвала електромобіль STI E-RA. Його чотири електромотори сумарно розвивають 1088 кінські сили, повідомляє РБК-Україна.

Концепт гоночного електромобіля створений з метою напрацювання досвіду для створення нових технологій автоспорту в боротьбі зі зміною клімату. Найближча мета японського автовиробника полягає в тому, щоб STI E-RA промчав коло по знаменитій Північній петлі Нюрбургринга менш ніж за 6 хвилин 40 секунд. На це вказує сама назва концепту E-RA - Electric Record Attempt. Але станеться це не так скоро, у 2023 році-після великих випробувань електромобіля по всій Японії.

Subaru STI E-RA оснащений чотирма електромоторами і вбудованим інвертором від компанії Yamaha. Силова установка потужністю 1088 кінських сил (800 кВт) живиться від літій-іонного акумулятора ємністю 60 кВт*г.

Спорткар також обладнано складною технологією векторизації крутного моменту, яка отримує сигнали від датчиків швидкості обертання коліс, кута повороту керма, перевантажень і швидкість нишпорення - щоб визначити оптимальні параметри тяги та гальмування для кожного колеса.

Зовні автомобіль мало чим відрізняється від звичних нашому оку прототипів гоночних автомобілів: фар зі світлодіодними денними ходовими вогнями, яскраво виражений передній спліттер, отвори в арках передніх коліс для поліпшення аеродинаміки та охолодження, великий повітрозабірник на даху, масивне заднє антикрило і великий дифузор.

На Токійському автосалоні Subaru представила ще один електромобіль: концепт Solterra STI заснований на поточній серійній моделі і отримав новий спойлер на даху, а також червоні акценти на передньому спліттері, бічних спідницях і задньому дифузорі.

Крім того, Subaru представила на виставці ряд інших автомобілів: ним відносяться Levorg STI Performance Concept, WRX S4 STI Performance Concept, BRZ STI Performance і гоночний BRZ GT300.