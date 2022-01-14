НАТО готовий план на випадок вторгнення РФ в Україну – Столтенберг

У НАТО є плани на випадок непередбачуваних обставин. Хоча Україна не підпадає під дію статті 5 про колективну оборону як партнер, Альянс надає їй підтримку, повідомляє Deutsche Welle.

"Більшість підтримки надають на двосторонній основі різні союзники - Сполучені Штати, Великобританія, Канада та інші. І я вітаю це. Зрештою, це допомога Україні в самозахисті. І це важливо, тому що це також чіткий сигнал Росії" , - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

За словами генсека НАТО, у Росії є вибір - діалог або конфронтація з Заходом. Водночас він попередив про наслідки для РФ у разі військової ескалації проти України.

"Ми чітко заявили, що за (напад на. - ред.) Україну будуть серйозні наслідки у вигляді суворих економічних санкцій. Ми надаватимемо підтримку Україні, щоб вона могла підвищити здатність захищати себе" , - заявив Єнс Столтенберг.

Він також додав, що країни НАТО зроблять все необхідне не лише для захисту східного флангу Альянсу, але й для стримування будь-якої агресії проти союзників.

Північноатлантичний альянс (НАТО) готовий до діалогу з Росією, проте ніколи не піде на компроміс щодо основних принципів європейської безпеки.