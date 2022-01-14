У Києві розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану
Сьогодні в Україні з робочим візитом перебуває президент Азербайджану Ільхам Алієв, запланована низка зустрічей між українськими та азербайджанськими посадовцями.
Про це йдеться в повідомленні Офісу президента України.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, який перебуває у нашій країні з робочим візитом", – йдеться в повідомленні.
Надалі заплановані українсько-азербайджанські переговори в розширеному складі. Також анонсовано підписання двосторонніх документів.
Опісля президенти проведуть спільну пресконференцію.