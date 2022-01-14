РФ звинувачує НАТО у "заманюванні" країн в Альянс

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляє, що НАТО намагається штучно заманювати нових членів, повідомляє Корреспондент.

"Курс США та Північноатлантичного альянсу відверто проголошено як стримування КНР, РФ, не припиняються спроби штучно розширювати склад Північноатлантичного альянсу, втягувати туди Україну зокрема. Нещодавно прозвучали досить цікаві заяви від керівництва НАТО, від США про те, що й скандинавські країни, які є членами Північноатлантичного альянсу, будуть вітатись.

Тобто таке штучне заманювання, розширення цієї структури, яка після холодної війни, після зникнення Варшавського договору втратила сенс свого існування. Спроби штучно все це продовжити продовжуються" , - сказав він.

Лавров заявив, що Росія очікує від США та НАТО письмових відповідей щодо гарантій безпеки.

"Але тим часом, звичайно, продовжимо роботу над тим, щоб ми були готові у разі будь-якого розвитку подій" , - сказав він.

Також глава МЗС РФ знову заявляє про плани США та НАТО "замотати" процес із гарантій безпеки. Але, за його словами, на переговорах вони усвідомили необхідність швидко та конкретно відповісти на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки.

Лавров вважає, що НАТО найближчими місяцями може почати нарощувати сили поруч із РФ під приводом ситуації в Україні. Крім того, Лавров заявив, що країни Заходу вирішальною мірою сприяють негативному розвитку подій у світі.

"Усім зрозуміло, що ситуація не покращується, накопичується конфліктний потенціал, західні колеги вирішальною мірою сприяють такому негативному розвитку подій" , - сказав він.

"Вони взяли курс на підрив архітектури міжнародних відносин, що базується на Статуті ООН, і ведуть лінію на заміну міжнародного права своїми правилами, на яких вони хочуть змусити всіх вибудовувати новий світопорядок" , - стверджує Лавров.

За його словами, країни Заходу створюють нові вузькі формати замість ООН.

"Ці міжсобойчики подаються як коаліції передовиків, які диктують нові підходи, необхідні сьогодні всім іншим" , - зазначив міністр.

"А ті, хто не приєднується до таких заходів, вони оголошуються ретроградами, країнами, які намагаються впровадити ревізіонізм у міжнародне життя. Хоча, здавалося б, ревізіонізм - це те, чим займається Захід", - додав російський міністр.