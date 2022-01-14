Археолог-аматор знайшов схованку з кельтськими монетами

У Німеччині недалеко від Берліна археолог-любитель знайшов справжній скарб – стародавню схованку з золотими кельтськими монетами, перший відомий кельтський золотий скарб у Бранденбурзі, повідомляє УНІАН.

Про унікальну знахідку повідомила міністр культури Бранденбурга Манья Шюле, передає livescience.com.

У схованці нарахували 41 монету, всі вони були викарбувані понад 2000 років тому.

Повідомляється, що скарб недалеко від села Байц виявив археолог-доброволець з Бранденбурзького державного управління спадщиною Вольфганг Херкт. Перша знайдена монета нагадала йому кришку маленької пляшки з-під лікеру. Ці незвичайні монети зігнуті, така їхня особливість послужила джерелом німецької назви "regenbogenschüsselchen", що перекладається як "райдужні кубки".

За словами нумізмата та наукового співробітника Монетного Кабінету замку Фріденштайн у Німеччині Мар'янко Пілекіча, який вивчав скарб, за народним повір'ям, райдужні кубки знаходили там, де веселка стосувалася землі. За ще однією легендою, райдужні кубки "падали прямо з неба та вважалися талісманами на удачу і предметами з лікувальним ефектом".