Без цвілі та черствості: як правильно зберігати хліб

Хліб є невід'ємною частиною культури харчування. Для того, щоб він довше залишався свіжим, існує низка правил зберігання цього продукту. Часто хліб цвіліє або черствіє - це означає, що господарі зберігають його неправильно, повідомляє Профиль.

Справа в тому, що процес супроводжується випаровуванням води – у результаті хліб висихає. Можна загальмувати окреслення, якщо помістити продукт у хлібницю, пакет із паперу, тканини чи поліетилену. Однак матеріал повинен добре пропускати повітря, щоб хліб не запліснів.

При покупці різних видів виробу – житнього та пшеничного – краще зберігати їх окремо. Можна покласти в одну хлібницю, але у різні відсіки. У чорного хліба спочатку більше вологи, тому він довше не черствіє.

Зберігання у хлібниці

Найкраще придбати хлібницю з дерева або з нержавіючої сталі. Підійде також пластик, але спеціально призначений для харчових продуктів. Усі хлібниці, крім дерев'яних, корисно періодично мити засобом посуду. Після цього потрібно протерти хлібницю паперовою серветкою і дати їй просохнути, перш ніж класти туди хліб. Місце для хлібниці краще вибрати подалі від джерел інтенсивних запахів. Можна використовувати лайфхак і насипати в хлібницю трохи солі - вона вбере зайву вологу.

Льняний мішок

Можна загорнути хліб у лляний рушник, пошити мішок або купити. Його потрібно регулярно прати, провітрювати та сушити. При пранні уникати порошків із сильним запахом, інакше хліб просочиться ними. Найкраще прополіскувати тканинний мішок у солоній воді. Краще мати пару таких мішків, щоб їх можна було міняти.

У морозильній камері

У замороженому стані продукт зберігатиметься довго і не псуватиметься. Просто перед вживанням потрібно заздалегідь його витягнути і погріти в духовці або мікрохвильовій печі. Щоб за час зберігання продукт не втрачав вологу, потрібно помістити його у пластикову тару або обернути фольгою.

Чи можна зберігати в холодильнику

У холодильнику хліб втрачає свій первісний смак швидше, ніж за інших способів зберігання. До того ж, буханець активно вбирає запахи сусідніх продуктів. Є й інша небезпека – будь-який зіпсований продукт може зіпсувати хліб.