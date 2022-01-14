Сергій Притула вирушив у відпустку без дітей

Шоумен Сергій Притула приєднався до числа зіркових колег, які вирушили у зимові відпустки. Він разом із коханою полетів за кордон, а троє дітей подружжя залишилися вдома, повідомляє 24 Канал.

Катерина та Сергій виховують трьох дітей, разом з якими проводять більшість вільного часу. Та інколи подружжя влаштовує романтичні мандрівки удвох.

Сергій Притула полетів у відпустку з дружиною

Чоловік вирішив зробити коханій сюрприз і організував для неї поїздку за кордон. Сергій опублікував у своєму інстаграмі фото з літака.

У дописі Сергій зазначив, що найближчі 10 днів він проведе вдвох із дружиною. Однак, куди саме вирушили закохані наразі невідомо.