Експерт назвав причину мутації COVID-19

Мутації коронавірусної хвороби відбуватимуться через велику кількість невакцинованих людей.

Про це сказав голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко, передає "Коронавірус_інфо".

«Невакцинована людина — це чудове джерело для розвитку і появи нових варіантів вірусу. Мутації відбуватимуться, тому що в нас, на жаль, ще багато людей, які не є вакцинованими» , — зазначив Сергій Комісаренко.

Також експерт наголосив, що мікс в організмі однієї людини грипу та COVID-19 дуже загрозливий. Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси і боротися з ними, але при такому подвійному навантаженні вона може не витримати. Тому вкрай важливо вакцинуватися і проти COVID-19, і проти грипу.