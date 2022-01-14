Росія посилює контроль над військами в ОРДЛО – розвідка

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє про посилення контролю з боку Росії за станом військових частин та з'єднань в окремих райони Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

Як відзначають у розвідці, комісія Південного військового округу Збройних сил РФ розпочала "масштабну перевірку бойової та мобілізаційної готовності" першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів.

"Окремі підрозділи з'єднань та частин оперативного угруповання російських окупаційних військ виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, у тому числі з проведенням стрільб екіпажами танків та бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками" , – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, комісія також перевіряє запаси та умови зберігання озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів, ввезених до ОРДЛО з Росії.