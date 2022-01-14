У Києві син чиновника з Мінспорту побив перехожого

У Києві син чиновника з Міністерства спорту жбурнув "прогином" людину на асфальт головою вниз, а потім почав його добивати, повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

"Приблизно об 11:30 на Аболмасова, 6, мешканець будинку зробив зауваження власнику припаркованого авто Toyota за неправильне паркування. Останній завдав ударів кулаками і зробив кидок із прогином просто за те, що його попросили дотримуватися правил дорожнього руху та поважати оточуючих" , - йдеться в повідомленні.﻿

Потерпілого відвезли до лікарні швидкої допомоги.

Поліція приїхала, але через пару хвилин поїхала, не оформивши винуватця.

Зі знайденої інформації у відкритих джерелах ім'я нападаючого - Стеценко Владислав, 1997 року народження. Зважаючи на все, це син топ-чиновника міністерства спорту, зазначає канал.