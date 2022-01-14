Нацбанк заявив про спроби злому його сайту

Упродовж кількох останніх днів на інформаційні мережі НБУ здійснювалися спроби зовнішніх хакерських атак невідомими особами з різних країн світу. Зокрема, чергова така спроба була під час масової атаки на урядові веб-ресурси України в ніч з 13 на 14 січня.

У Нацбанку зазначили﻿, що спроби атаки вдалося нейтралізувати.

"Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Зокрема – система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ" , - йдеться в повідомленні НБУ.

НБУ стверджує, що кіберзахист банківської інфраструктури організовано з застосуванням новітніх технологій та ефективним використанням комплексів та систем захисту.

Зважаючи на хакерську атаку, що відбулася на низку урядових сайтів, Національний банк закликає банки та інших учасників фінансового сектору посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

Нагадаємо, у ніч 14 січня хакери атакували низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН, Міненерго, ДСНС, «Дію».

Як зазначали в Держспецзв'язку, це найпотужніша хакерська атака за 4 роки.