Україна віддасть МВФ грошей на 16 млн пенсій

2022 року Україна зобов'язалася виплатити Міжнародному валютному фонду $2,37 млрд (65,7 млрд грн). За ці гроші можна було б виплатити 16,4 млн середніх пенсій в Україні (по 4 тис. грн, за даними ПФУ). Водночас Київ розраховує отримати від Фонду цього року меншу суму – до $2,2 млрд, повідомляє Обозреватель.

Пікові виплати за боргами перед МВФ традиційно чекають на Україну в березні та вересні. За ці два місяці країна віддасть кредитору $1,35 млрд, свідчать дані на офіційному сайті МВФ.

Найлегші місяці, в які виплати взагалі не передбачені, – січень та липень. Перші платежі на користь МВФ мають відбутися вже 1 лютого, на загальну суму близько $61 млн.

Поки що МВФ не затвердив жодного траншу для України у 2022 році. Проте програму фінансування stand-by, яка мала закінчитися ще 2021-го, продовжено до червня-2022. Україна вже отримала за цією програмою $2,8 млрд. Загалом угода розрахована на $5 млрд кредиту.

Таким чином, у 2022 році Україні теоретично можуть виділити ще $2,2 млрд. Проте зробити це вийде лише за швидкого виконання умов Фонду, з чим у Києва вже не раз виникали проблеми.

Що Україна пообіцяла МВФ

Наприкінці листопада-2021 під час чергового перегляду програми МВФ Кабінет Міністрів погодився не проводити різке підвищення мінімальної зарплати. Тому в 2022-му мінімалка збільшиться лише на 3% за прогнозованого зростання цін на 6,2%.

Крім того, в оновленому меморандумі з Фондом передбачено підвищення тарифів ЖКГ – влада зобов'язалася з 1 травня 2022-го визначати тарифи на газ та опалення виходячи з ринкової вартості.

При цьому має зберігатись система субсидій.

"Ми продовжимо наші зусилля, спрямовані на запобігання поверненню квазіфіскальних дефіцитів у секторі природного газу шляхом встановлення тарифів на рівні вище за собівартість і при цьому забезпечуватимемо захист вразливих верств населення", – йдеться в документі.

А за борги по комуналці штрафуватимуть.

"Ми розробимо відповідні інструменти для ТКЕ, щоб забезпечити стягнення платежів із домогосподарств (у тому числі за рахунок збільшення штрафів та спрощеного правозастосування)" , – написано у меморандумі.

Також у документі містяться й інші зобов'язання України, наприклад: