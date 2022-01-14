Україна має в наявності приблизно 12,3 млн доз COVID-вакцин

В Україні є приблизно 12,3 млн доз вакцин проти COVID-19. Про це, з посиланням на коментар МОЗ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Станом на 12 грудня 2021 року на національному, регіональних та місцевих складах були вакцини CoronaVac - понад 990 тис. доз, Pfizer - понад 9,1 млн доз, AstraZeneca - 102 тис. доз, Moderna - 2,2 млн доз.

Як повідомлялося, Україна на 2022 рік підписала контракти на постачання 25 млн доз вакцин Pfizer та 6,5 млн CoronaVac. Ще приблизно 10 млн доз мають надійти як допомога у рамках глобального механізму COVAX.