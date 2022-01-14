Білоруський комік втік із РФ в Україну, рятуючись від КДБ

Відомий білоруський комік Слава Комісаренко заявив, що КДБ Білорусі оголосило його в розшук через політичні погляди та його жарти про режим невизнаного президента Олександра Лукашенка. Зараз зірка стендапу перебуває в Україні, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив під час концерту.

"У звичайних країнах спецслужби ловлять терористів, а в Білорусі – приколістів. Тому що в Білорусі приколіст має бути один" , – пожартував Комісаренко.

Комік раніше переїхав у Росію, а у розпал протестів у Білорусі перевіз туди своїх батьків, щоб уникнути політичного переслідування. Водночас Комісаренко часто жартував про режим Лукашенка, а його монологи про невизнаного президента "чик-чирика" набирали сотні тисяч переглядів у YouTube.

Певний час Комісаренко почувався у безпеці в Росії, але напередодні Нового року комік серйозно занепокоївся.

"Мені написала людина, яка пов'язана з білоруськими протестами. Він написав мені повідомлення: "Вітаю, Славо. На жаль, є інформація з достовірних джерел про те, що вас збираються викрасти у Москві та вивезти машиною до Білорусі. Будьте обережним", ― розповів Комісаренко.

Зірка стендапу також зазначив, що його часто питають, чи вірить він у те, що його можуть викрасти спецслужби Білорусі. Відповідаючи на це питання Комісаренко нагадав, що Лукашенко посадив літак з опозиційним журналістом Романом Протасевичем, щоб затримати його. Тому комік вважає своє викрадення цілком реальним.

Наразі комік перебуває в Україні. 15 січня у Києві заплановано його стендап-концерт. Невідомо, чи повернеться Комісаренко до РФ після гастролей в Україні.