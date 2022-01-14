Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю котирування безготівкового долара піднялися вище за психологічний рівень 28 гривень. Остання угода торгової сесії відбулася за ціною 28,012 гривень.

Падіння гривні, що триває другий тиждень, не залишило імпортерам вибору: купувати валюту зараз або чекати. Зволікання всього на добу обертається втратою в 10-15 копійок на кожному доларі. У той же час продавці валюти вже зрозуміли, що їм поспішати нікуди: чим пізніше продаси валюту, тим більше заробиш. Національний банк явно відмовився від ідеї утримати якийсь конкретний рівень. Учасники торгів сподівалися, що хоча б рівень 28 гривень витримає. Але сьогодні впав і він; не допомогли ще дві інтервенції Національного банку, які регулятор провів за методом «вибору кращої ціни». До обідньої перерви він продавав валюту по 27,95 гривень, а по обіді – по 27,98 гривень. Щойно Нацбанк пішов, котирування одним ривком подолали психологічний рівень 28 гривень.

Закрили основну фазу торгів п'ятниці на 15 копійок на купівлі та на 17 копійок на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,85/27,95 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися широко: спред на відкритті склав 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,89 гривень пройшла о 9:24. На відміну від попередніх днів, котирування відразу після початку торгів почали зростати – повільно, але безперервно. Продавці вичікували, і коли чиїсь заявки на продаж задовольняли, тут же ставили цінники вище за закриті. У районі 11.30 на ринку з'явився Національний банк. Як і попередніми днями, він почав закривати найдорожчі заявки на покупку в районі 27,95 гривень і вище. Продавши таким чином 50 млн. доларів, регулятор пішов, а котирування продовжили зростання. На обідню перерву вони досягли 27,98 гривень на купівлі та 27,984 гривень на продажу. Після закінчення обідньої перерви число покупців поменшало, ніж продавців. З'явилася надія, що зростання загальмується, але не встигли котирування знизитись на 3-4 копійки, як їх відразу розкупили, і цифри на табло Bloomberg знову почали зростати. Національний банк змушений з'явитися ще раз. Але замість того, щоб виставити ордер на продаж за якоюсь фіксованою сумою, регулятор знову почав закривати найдорожчі заявки на покупку в районі 27,98 гривень. О 15:30 він пішов і котирування продовжили зростати, піднявшись до закриття торгів вище 28 гривень на продажу. Останні угоди п'ятниці пройшли за ціною 28,00 гривень та дорожчими.

Котирування закриття торгів – 27,99/28,02 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 32,3 млн. порівняно з четвергом і на 16:00 склав 344,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,9412 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,9412 гривень. Офіційний курс долара на 17 січня встановлено на позначці 27,9514 гривень за долар, зростання на 21,42 копійки.

встановлено на позначці 27,9514 гривень за долар, зростання на 21,42 копійки. Офіційний курс євро на 17 січня встановлено на позначці 31,989 гривні за євро, зростання на 20,77 копійок.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва за день подорожчав ще на 10 копійок. Вранці його продавали по 28,05-28,07 гривень, а до 17 години цінник підняли до 28,15-28,17 гривень. Розрив між готівковим та безготівковим доларом зберігається на рівні 15 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:15 – 1,1432 долара. Сьогодні євро досяг позначки 1,1481 долара, після чого скоригувався вниз до позначки 1,1423 на тлі відновлення зростання долара проти решти валют після триденного падіння. Готівковий євро в Україні зростає за готівковим доларом. За день готівкова євровалюта додала в ціні ще 10 копійок: зранку оптові обмінні пункти столиці продавали євро за 32,05-32,08 гривень, а надвечір цінник досяг 32,15-32,18 гривень.

Російський рубль у п'ятницю продовжив падіння і досяг 77 рублів за долар після чергового висловлювання керівника МЗС Росії Сергія Лаврова, який заявив: "Навіть якщо Україна не вступить до НАТО, поява там ударних озброєнь та військових баз США на Азовському морі – друга червона лінія". До вечора рубль компенсував частину своїх втрат, зміцнившись до 76 рублів за долар і станом на 17.15 торгується в діапазоні 76,10-76,25 рублів за долар. Синхронність падіння гривні та рубля вкотре призвела до незмінності ціни готівкового рубля в Україні . Останні два дні готівковий рубль у Києві продають по 3,70-3,72 гривні за 10 руб.