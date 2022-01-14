Росія вже розмістила в Україні диверсантів і готує вторгнення до середини лютого

Росія вже розмістила на території України диверсантів для спецоперації, яка може стати приводом для військового вторгнення, а саме вторгнення може статися між серединою січня та серединою лютого, повідомляє Новое время.

Про це пише Guardian із посиланням на неназваного чиновника у США.

"Росія створює основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення через диверсію та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України" , — заявило джерело Guardian.

За його інформацією, Росія вже підготувала групу агентів для спецоперації на сході країни.

"Російські впливові особи вже починають фабрикувати українські провокації в державних та соціальних мережах" , — сказав держслужбовець і додав, що Кремль використовував схожу тактику перед окупацією Криму у 2014 році.

За даними США, військові країни-окупанта почнуть операцію за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може відбутися між серединою січня та серединою лютого.

14 січня CNN з посиланням на неназваного американського держслужбовця повідомляло, що Росія готується провести спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб створити привід для вторгнення. У США є інформація, що вказує на те, що Росія вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації, передавало джерело.

CNN зазначало, що ця інформація співзвучна з раніше зробленими заявами Міністерства оборони України та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Росія з осені 2021 року активно нарощує війська та техніку біля українського кордону та на окупованих територіях. За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, на початок грудня чисельність російських військ становила понад 94 тис. солдатів та офіцерів.

У грудні 2021 року західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року. У січні 2022-го New York Times із посиланням на джерела серед американських офіційних осіб повідомив, що російський президент Володимир Путін вирішив пересунути дату можливого вторгнення в Україну ближче до весни.