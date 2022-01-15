"Зоря" орендувала екс-футболіста "Шахтаря"
"Зоря" оголосила про трансфер Олега Данченка. Правий захисник приєднався до луганської команди на правах оренди з опцією викупу, повідомляє УНІАН.
Про це офіційно пише прес-служба "Зорі".
"Зоря" орендувала Данченка на півтора року і зберігає можливість в кінці викупити контракт Олега в афінського АЕКу. 27-річний Данченко в поточному сезоні взагалі не зіграв за грецький АЕК жодного матчу.
Олег Данченко: кар'єра
- Данченко виступав за "Динамо" (Хмельницький), одеський "Чорноморець" і донецький "Шахтар", з якого двічі ходив у оренду в російські клуби: "Анжі" (у сезоні 2017-2018) і "Єнісей" (у 2019 році).
- У червні 2019 року Данченко підписав повноцінний контракт з казанським "Рубіном". Він провів за команду 19 матчів, після чого влітку 2020 року на правах оренди перейшов до "Уфи". Взимку "Уфа" хотіла продовжити оренду українця, але він обрав перехід до грецького АЕКу.
- У 2019 році Данченко пояснив свій трансфер у "Рубін", висловивши думку, що "Росія і Україна помиряться". Також він сказав, що при переїзді в Росію його "не особливо цікавила" громадська думка.
- Восени 2018 року Данченко викликався до збірної України, але не дебютував за команду. Після переїзду в Росію він перестав отримувати виклики в національну команду.