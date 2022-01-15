У США підтвердили, що мають дані щодо підготовки РФ провокації на Донбасі

Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі підтвердила інформацію ЗМІ про те, що США має інформацію про підготовку Росією провокації на Донбасі, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу Псакі заявила, що США мають дані про те, що Росія розмістила на сході України групу оперативників, що вміють вести бойові дії в міських умовах і використовувати вибухівку. Мета їхніх дій — сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. За словами Псакі, "оперативники" можуть провести низку актів саботажу проти російських бойовиків на Донбасі.

За інформацією Вашингтона, російські військові планують розпочати провокації за кілька тижнів до вторгнення РФ в Україну — у період між серединою січня та серединою лютого.

Також США мають дані про те, що російські агенти впливу вже почали поширювати у ЗМІ та соцмережах фейки про нібито провокації з українського боку. Псакі наголосила, що Росія вже використовувала такий сценарій у 2014 році.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі також підтвердив інформацію про те, що Росія "активно працює над приводом для потенційного вторгнення в Україну". За його словами, провокація може мати вигляд нападу на російськомовних людей в Україні.