Путін зараз має обрати між санкціями й переговорами – Білий дім

Подальший розвиток подій у ситуації навколо України залежить від кремлівського керівництва, яке має обрати або шлях ескалації та санкцій, або ж продовження дипломатичних переговорів, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Це залежить від президента Путіна й Росії, щоби визначити, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, яке рішення вони приймуть" , - зазначила офіційна представниця адміністрації.

Вона підкреслила, якщо в Кремлі вирішать вторгнутися в Україну, "це матиме економічні наслідки, які вийдуть далеко за межі тих, що мали місце 2014 року". Якщо ж у Москві погодяться брати участь у дипломатичних контактах і переговорах, "ми дуже відкриті до цього, і сподіваємося, що вони так і зроблять", підкреслила речниця Білого дому.