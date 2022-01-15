Глава МЗС Канади відвідає Україну наступного тижня

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наступного тижня відвідає Україну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В офісі Жолі заявили, що поїздка покликана "підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України".

Зазначається, що заплановано зустрічі глави МЗС Канади з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною.

Очікується також, що Жолі відвідає канадських військових в Україні. Як відомо, в Україні в рамках військової тренувальної місії UNIFIER перебувають 200 канадських військовослужбовців, які базуються в Яворові (Львівська область).