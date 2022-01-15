Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 16 січня 2022 року, а це чотирнадцята місячна доба, рекомендує бути рішучішим: сумніви зараз здатні погубити навіть найпродуманіші плани, повідомляє УНІАН.
Знайти нових друзів і соратників допоможе чуйність і душевна теплота в спілкуванні.
Сьогодні потрібно:
- бути сміливішим;
- займатися фінансовими питаннями;
- зміцнювати здоров'я;
- не боятися проявляти ласку до людей.
Сьогодні не можна:
- витрачати сили на дрібниці;
- сумувати;
- лінуватися і боятися.
Місяць росте в знаку Рак: ставтеся до життєвих обставин філософськи, а до людей – терпиміше.
Овен
Овна сьогодні потягне на справи сімейні: вони можуть зважитися зробити пропозицію або завести дитину. Так чи інакше, але вируючу в них ніжність доведеться кудись дівати, і краще заздалегідь вирішити - кому так пощастить.
Телець
Представників знака сьогодні буде тягнути на сварки, захочеться відстояти свою точку зору за всяку ціну. Причому ця точка зору обов'язково буде "не такою, як у всіх". Тут важливо правильно підібрати аудиторію - людей, які вами захоплюються і для яких ви є авторитетом. Інакше просто можете наразитися на скандал.
Близнюки
Відмінний день для фінансових завдань. І Близнюки сьогодні доб'ються свого - їхнє матеріальне становище значно покращиться.
Рак
Раку варто уникати дискусій та іншої конфронтації. У той же час день сприятливий для переговорів із начальством – про підвищення зарплати, наприклад.
Лев
Лев сьогодні говорить одне, а робить інше. Оточуючим варто це враховувати. А йому самому не варто сперечатися з цього приводу: якщо вже задумали все робити по-своєму, то просто дипломатично промовчіть на всі поради та рекомендації рідні та друзів.
Діва
В емоційному плані Діва сьогодні піде на одчай душі - і навіть отримає від цього задоволення. А ось практичних плодів наприкінці дня чекати не варто.
Терези
Терези не тільки самі сповнені трудового ентузіазму, але і від оточення свого вимагають того ж самого. Ось тільки далеко не всі згодні працювати в свій законний вихідний, тому "запрягати" їх у свій "віз" варто ласкаво, а когось - навіть лестощами.
Скорпіон
Найкраще провести час із дітьми (або хрещениками, або дітьми своїх друзів). Це зарядить позитивом надовго і втихомирить ваш батьківський інстинкт.
Стрілець
Сьогодні оточуючим буде важко вам протистояти: у Стрільця знайдеться аргумент на будь-який випадок життя.
Козеріг
Прийняття важливих рішень варто відкласти: сьогодні положення планет заважає Козерогу правильно аналізувати деталі та глушить його інтуїцію. Тому не варто навіть нерви витрачати на довгі роздуми.
Водолій
Не найкращий день для суперечок і відстоювання своєї точки зору: вже за пару днів сьогоднішні "залізобетонні" аргументи самому Водолію здадуться хиткими і навіть дурними.
Риби
Не дозволяйте оточуючим грати на вашому почутті провини - ви і самі сьогодні потребуєте ласки і допомоги.
Можна сміливо братися за освоєння нових знань.