Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 16 січня 2022 року, а це чотирнадцята місячна доба, рекомендує бути рішучішим: сумніви зараз здатні погубити навіть найпродуманіші плани, повідомляє УНІАН.

Знайти нових друзів і соратників допоможе чуйність і душевна теплота в спілкуванні.

Сьогодні потрібно:

бути сміливішим;

займатися фінансовими питаннями;

зміцнювати здоров'я;

не боятися проявляти ласку до людей.

Сьогодні не можна:

витрачати сили на дрібниці;

сумувати;

лінуватися і боятися.

Місяць росте в знаку Рак: ставтеся до життєвих обставин філософськи, а до людей – терпиміше.

Овен

Овна сьогодні потягне на справи сімейні: вони можуть зважитися зробити пропозицію або завести дитину. Так чи інакше, але вируючу в них ніжність доведеться кудись дівати, і краще заздалегідь вирішити - кому так пощастить.

Телець

Представників знака сьогодні буде тягнути на сварки, захочеться відстояти свою точку зору за всяку ціну. Причому ця точка зору обов'язково буде "не такою, як у всіх". Тут важливо правильно підібрати аудиторію - людей, які вами захоплюються і для яких ви є авторитетом. Інакше просто можете наразитися на скандал.

Близнюки

Відмінний день для фінансових завдань. І Близнюки сьогодні доб'ються свого - їхнє матеріальне становище значно покращиться.

Рак

Раку варто уникати дискусій та іншої конфронтації. У той же час день сприятливий для переговорів із начальством – про підвищення зарплати, наприклад.

Лев

Лев сьогодні говорить одне, а робить інше. Оточуючим варто це враховувати. А йому самому не варто сперечатися з цього приводу: якщо вже задумали все робити по-своєму, то просто дипломатично промовчіть на всі поради та рекомендації рідні та друзів.

Діва

В емоційному плані Діва сьогодні піде на одчай душі - і навіть отримає від цього задоволення. А ось практичних плодів наприкінці дня чекати не варто.

Терези

Терези не тільки самі сповнені трудового ентузіазму, але і від оточення свого вимагають того ж самого. Ось тільки далеко не всі згодні працювати в свій законний вихідний, тому "запрягати" їх у свій "віз" варто ласкаво, а когось - навіть лестощами.

Скорпіон

Найкраще провести час із дітьми (або хрещениками, або дітьми своїх друзів). Це зарядить позитивом надовго і втихомирить ваш батьківський інстинкт.

Стрілець

Сьогодні оточуючим буде важко вам протистояти: у Стрільця знайдеться аргумент на будь-який випадок життя.

Козеріг

Прийняття важливих рішень варто відкласти: сьогодні положення планет заважає Козерогу правильно аналізувати деталі та глушить його інтуїцію. Тому не варто навіть нерви витрачати на довгі роздуми.

Водолій

Не найкращий день для суперечок і відстоювання своєї точки зору: вже за пару днів сьогоднішні "залізобетонні" аргументи самому Водолію здадуться хиткими і навіть дурними.

Риби

Не дозволяйте оточуючим грати на вашому почутті провини - ви і самі сьогодні потребуєте ласки і допомоги.

Можна сміливо братися за освоєння нових знань.