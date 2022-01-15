Під Одесою горить територія національного парку

Пожежа охопила близько п'яти гектарів території національного парку. На місці працюють пожежники ДСНС, повідомляє Корреспондент.

На Одещині сьогодні, 15 січня, виникла масштабна пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку. Відео з місця події опублікував Телеграм-канал Новини Одеса.

Зазначається, що пожежа охопила близько 5 гектарів території. На місці працюють пожежники ДСНС.