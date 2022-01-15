На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"
З початку доби 15 січня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, повідомляє РБК-Україна.
Про це передає прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, за минулу добу, 14 січня, бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.