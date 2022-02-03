Археологи знайшли тисячі табличок із текстами стародавніх єгиптян
Понад 18 тисяч черепків, на яких близько 2000 років тому писали єгиптяни, було виявлено на розкопках у стародавньому Атрібісі. На табличках, званих остраками, люди робили щоденні записи чорнилом і очеретом або порожнистою паличкою, повідомляє Обозреватель.
Про розкопки пише Тюбінгенський університет у Німеччині. Записи виявили археологи під керівництвом професора Крістіана Лейтца з Інституту вивчення стародавнього Близького Сходу (IANES) при цій науковій установі у співпраці з Мохамедом Абдельбадіа та його командою з Міністерства туризму та старожитностей Єгипту.
Подібна кількість знахідок була зроблена лише одного разу в Єгипті – в робочому поселенні Дейр-ель-Медіне, що існував у Стародавньому Єгипті неподалік від знаменитої Долини Царів у Луксорі (місто на східному березі Нілу на півдні Єгипту).
За словами вчених, виявлені остраки дають уявлення про повсякденне життя стародавніх єгиптян, про рівень торгівлі, освіти, культуру.
Дослідники зазначили, що на більшій частині стародавніх черепків використали демотичний шрифт – письмо птолеміївського та римського періодів, який розвинувся з ієратичного письма (рання форма давньоєгипетського скоропису) після 600 року до н. е. Також багато табличок із грецьким шрифтом, коптським та арабським шрифтами.
Серед записів зустрічалися й малюнки, зокрема і зроблені дітьми, можливо, школярами.
"На цих уламках зображені тварини, скорпіони та ластівки, а також люди, боги і навіть просто геометричні фігури", – поділився подробицями Лейтц.
Він зазначив, що зміст текстів на табличках дуже різноманітний: це списки імен, торгові звіти, шкільні записи – арифметичні завдання, приклади, завдання на логіку, геометрію, правила написання текстів.
Також на табличках містяться міфічні оповідання, стародавні легенди, імена божеств та списки підношень, зроблені тим у той чи інший час.
Частина табличок була розбита на уламки, частина ж добре збереглася.
На даний час розкопки в Атрібісі та старожитності відкриті для відвідувачів. Дослідження фінансувалося і Німеччиною, і Єгиптом.