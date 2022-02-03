Археологи знайшли тисячі табличок із текстами стародавніх єгиптян

Понад 18 тисяч черепків, на яких близько 2000 років тому писали єгиптяни, було виявлено на розкопках у стародавньому Атрібісі. На табличках, званих остраками, люди робили щоденні записи чорнилом і очеретом або порожнистою паличкою, повідомляє Обозреватель.

Про розкопки пише Тюбінгенський університет у Німеччині. Записи виявили археологи під керівництвом професора Крістіана Лейтца з Інституту вивчення стародавнього Близького Сходу (IANES) при цій науковій установі у співпраці з Мохамедом Абдельбадіа та його командою з Міністерства туризму та старожитностей Єгипту.

Подібна кількість знахідок була зроблена лише одного разу в Єгипті – в робочому поселенні Дейр-ель-Медіне, що існував у Стародавньому Єгипті неподалік від знаменитої Долини Царів у Луксорі (місто на східному березі Нілу на півдні Єгипту).

Облік приношень – грошей, вина, касторки, пшениці та ячменю – храмовій богині Репіт. Джерело: Universität Tübingen

За словами вчених, виявлені остраки дають уявлення про повсякденне життя стародавніх єгиптян, про рівень торгівлі, освіти, культуру.

Дослідники зазначили, що на більшій частині стародавніх черепків використали демотичний шрифт – письмо птолеміївського та римського періодів, який розвинувся з ієратичного письма (рання форма давньоєгипетського скоропису) після 600 року до н. е. Також багато табличок із грецьким шрифтом, коптським та арабським шрифтами.

Серед записів зустрічалися й малюнки, зокрема і зроблені дітьми, можливо, школярами.

Дитячий малюнок. Джерело: Universität Tübingen

Фрагмент шкільного тексту. Джерело: Universität Tübingen

"На цих уламках зображені тварини, скорпіони та ластівки, а також люди, боги і навіть просто геометричні фігури" , – поділився подробицями Лейтц.

Фрагмент ієрогліфічного напису, що містить відомості про місцеву міфологію. Джерело: Universität Tübingen

Він зазначив, що зміст текстів на табличках дуже різноманітний: це списки імен, торгові звіти, шкільні записи – арифметичні завдання, приклади, завдання на логіку, геометрію, правила написання текстів.

Також на табличках містяться міфічні оповідання, стародавні легенди, імена божеств та списки підношень, зроблені тим у той чи інший час.

Частина табличок була розбита на уламки, частина ж добре збереглася.

Зображення остракона з бабуїном та ібісом, двома священними тваринами Тота, бога мудрості. Джерело: Universität Tübingen

Облік хлібин. Джерело: Universität Tübingen

Розписка, видана Тіберієм (ймовірно, VI століття). Джерело: Universität Tübingen

На даний час розкопки в Атрібісі та старожитності відкриті для відвідувачів. Дослідження фінансувалося і Німеччиною, і Єгиптом.

Розкопки відкриті для відвідувачів. Джерело: Universität Tübingen