Союзники засумнівалися у даних США про вторгнення РФ до України - ЗМІ

Союзники США з європейських країн та НАТО скептично оцінили дані Білого дому про те, що вторгнення російської армії в Україну розпочнеться 15 чи 16 лютого, повідомляє Новое время.

За даними видання Politico, зокрема, "європейці дали зрозуміти, що мають інші дані від розвідки". Таку оцінку дали, наприклад, у Великій Британії.

Ще два європейські чиновники ще скептичніше оцінили дані США. Один із політиків сказав, що "відмовляється купувати це".

Журналісти зазначають, що "розвіддані по 16 лютого є сирими, а не загальною оцінкою США".