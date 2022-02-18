Фермери просять продовження першого етапу ринку землі

Щоб викупити землі, на які багато фермерів мають право постійного користування, відведеного часу до січня 2024 р. може бути недостатньо. Аграрії пропонують продовжити цей етап до 10 років, повідомляє AgroPortal.

Про це під час прес-конференції заявив голова Полтавського відділення Асоціації фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ) Василь Бурлака.

За його словами, у фермерів зараз виникає багато запитань щодо ринку землі: процес йде, але він дуже затяжний. Тому сільгоспвиробники, які мають 20-30 га землі та обробляють ділянки на підставі права постійного користування, можуть не встигнути її викупити.

"Поки фермер збере документи, поки їх розгляне сесія, яка може збиратися раз на місяць чи раз на три місяці, так вже майже рік минув. І виходить, що залишився тільки рік. Ми просто не встигаємо. Тому просимо переглянути закон і дати нам на вирішення цих питань термін не у два роки, а до десяти. Більше того, не кожен фермер зараз має гроші, щоб викупити свої 20-30 га", — зазначає Василь Бурлака.

Виникають також проблеми, пов’язані з передачею земель у розпорядження територіальних громад. Фермери сподівалися, що вирішувати земельні питання на місцевому рівні їм буде легше, але є громади, де це виявилося навіть складніше.