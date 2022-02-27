Українська ракета збила російський літак в 150 км від Миколаєва, - глава ОГА

Українська протиповітряна оборона збила черговий російський літак. Ціль була вражена в 150 км від Миколаєва, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це говорится в Telegram голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

"Хороша інформація. Ми не виходимо з підвалів, але один з літаків, який летів з боку Криму, наш дозорний, який захований в селі, бачив, як збили щось в небі з нашого боку. Тобто звідти летіло, а з нашої летіла ракета, десь 150 кілометрів від нас. Збили, сиджу, радію, чекаю новин" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили крилату ракету, випущену в бік Києва з території Білорусі.

А напередодні повітряні сили ЗСУ знищили два винищувачі Су-30.