Міноборони назвало втрати військ РФ з початку війни

Міноборони назвало втрати військ РФ з початку війни

У Міністерстві оборони України опублікували﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну. Кількість втрат серед особового складу перевищила п'ять тисяч.

Так, станом на 6:00 понеділка, 28 лютого, були нанесені такі втрати:

  • Літаки 29
  • Гелікоптери 29
  • Танки 191
  • Бойові броньовані машини 816
  • Гармат 74З
  • РК БУК 1
  • Град 21
  • Автомобільна техніка 291
  • Цистерни 60
  • БпЛА ОТР 3
  • Кораблі/катери 2
  • Засоби ППО 5
  • Особовий склад орієнтовно 5300

У Міноборони зазначили, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

"Крім того, інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день", - зазначила заступник міністра оборони Анна Маляр.

Також якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати, додала вона.

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