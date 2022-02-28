Міноборони назвало втрати військ РФ з початку війни

У Міністерстві оборони України опублікували﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну. Кількість втрат серед особового складу перевищила п'ять тисяч.

Так, станом на 6:00 понеділка, 28 лютого, були нанесені такі втрати:

Літаки 29

Гелікоптери 29

Танки 191

Бойові броньовані машини 816

Гармат 74З

РК БУК 1

Град 21

Автомобільна техніка 291

Цистерни 60

БпЛА ОТР 3

Кораблі/катери 2

Засоби ППО 5

Особовий склад орієнтовно 5300

У Міноборони зазначили, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

"Крім того, інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день" , - зазначила заступник міністра оборони Анна Маляр.

Також якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати, додала вона.