Міноборони назвало втрати військ РФ з початку війни
У Міністерстві оборони України опублікували дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну. Кількість втрат серед особового складу перевищила п'ять тисяч.
Так, станом на 6:00 понеділка, 28 лютого, були нанесені такі втрати:
- Літаки 29
- Гелікоптери 29
- Танки 191
- Бойові броньовані машини 816
- Гармат 74З
- РК БУК 1
- Град 21
- Автомобільна техніка 291
- Цистерни 60
- БпЛА ОТР 3
- Кораблі/катери 2
- Засоби ППО 5
- Особовий склад орієнтовно 5300
У Міноборони зазначили, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
"Крім того, інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день", - зазначила заступник міністра оборони Анна Маляр.
Також якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати, додала вона.