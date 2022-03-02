За два дні російську економіку опустили до рівня північнокорейської

Фактично, ринкової економіки Росії більше немає.

Більшість російської авіації зупинилася протягом одного дня. Незабаром зупиниться більшість внутрішніх авіарейсів, оскільки запроваджено заборону постачання авіаційних запчастин і комплектуючих і проведення ремонту західних літаків біля Росії.

Майже 2/3 золотовалютного резерву Росії заблоковано західними центробанками. Величезної резервної фінансової подушки Путін уже не має. Приватні валютні платежі з Росії та в Росію заблоковані. У Росії тепер два валютні курси: офіційний курс пріоритетних імпортерів, інший курс формує чорний ринок.

Практично весь імпорт споживчих продуктів РФ зупинено. Зупинено більшу частину імпорту продуктів харчування. Західних інвесторів у Росії фактично позбавили можливості розпоряджатися своїми активами.

Найбільші західні енергетичні компанії з розвідки та видобутку нафти та газу одна за одною залишають російський ринок та евакуюють персонал. На цьому тлі не дивно, що найбільші світові ТНК, не змовляючись, зупиняють експорт до Росії.

Фактично, ринкової економіки Росії більше немає.

До завершення тижня без роботи у Росії залишиться понад 10 млн. співробітників. З іншого боку, через фінансовий мегаобвал витрати росіян по іпотеці зросли приблизно на третину. А закредитованість у росіян дуже висока. В цих умовах ринок нерухомості швидко обвалиться. А за ним і будівельна галузь, і виробництво будівельних матеріалів. Далі буде обвал банків, які вже не зупинить російський центробанк.

Підтверджую свій старий висновок про високу ймовірність громадянської війни у Росії. Адже всі розуміють, що Путін уже не може так піти у відставку.

Найголовніше для нас те, що це мало залежить від подій в Україні! Санкції дуже боляче б'ють і по економіці колишніх західних країн. Але за тиждень вони пристосуються до того, що російський ринок відрізано. Крім того, слід розуміти, що мегаобвал ринку колишніх західних країн уже неможливий. Вся енергія потенційного мегаобвалу пішла у зовнішнє протистояння, принаймні на кілька місяців вперед. ФРС та центробанки всього світу, в т.ч. китайський, дружно аплодують божевіллю Путіна та відваги захисників України. Тобто ослаблення санкцій щодо Росії не варто очікувати не лише після завершення масованого російського наступу, не лише у процесі деокупації українських територій, включаючи Крим та Донбас – санкції залишаться навіть у разі відходу/усунення Путіна від влади! Росія – це надто смачний шматок, щоб від нього відмовлятися за перших перемог.

Найближчими днями, на тлі катастрофічного для росіян становища на фронті, у самій Росії слід очікувати закручування гайок у формі масових репресій усіх незгодних. Але все одно приблизно протягом тижня-двох у Росії почнуться масові протести різко збіднілого населення. І ці протести не вдасться придушити жодної Россгвардії. Російським щурам час починати тікати з путінського корабля. Ще першого дня вторгнення я назвав його безумством і сказав, що стратегічно Україна вже перемогла. Ось зараз це й реалізовуватиметься на тактичному рівні.