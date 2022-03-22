Синєгубов: ЗСУ знищили колону окупантів під Ізюмом

Минулої доби Харківська область зазнала 84 обстрілів з боку російських окупантів. Про це заявив голова ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За минулу добу російські окупаційні війська завдали 84 ударів різних видів. Було зафіксовано завдання ракетного удару, але сьогодні близько 5 ранку мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водологи збили крилату ракету окупантів", – написав Синєгубов у соцмережі.

Він повідомив також, що ЗСУ знищили колону окупантів на околицях Ізюма.

"Серед чергових перемог наших Збройних Сил України – трофеї під час боїв із росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку", – написав Синегубов.

За його словами, спільно з Офісом президента та віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук продовжується робота над новими гуманітарними маршрутами.