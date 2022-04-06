ТОП-7 факторів, що впливають на курс криптовалют у 2022 році

Ринок криптовалют не перестає нас дивувати: курси монет можуть як швидко зростати, так і драматично падати. Волатильність та нестабільність цифрових активів — це нормально, а на їх котирування, на думку експертів онлайн криптообмінника Changeit, впливають кілька ключових факторів.

Їх ми сьогодні й розглянемо.

Говоримо про все те, що впливає на курс криптовалют: попит та пропозиція, кількість вузлів, вартість виробництва, державне регулювання, криптовалютні біржі, фон новин, конкуренція.

Попит і пропозиція

Вартість чогось визначається попитом та пропозицією. Тут працює пряма пропорційна залежність: якщо попит зростає швидше за пропозицію, ціна збільшується. Цей принцип застосовується й до курсу криптовалют.

Деякі монети (наприклад, Біткоїн) мають встановлений обсяг пропозиції. Інші (наприклад, Ефіріум) не мають обмеження на емісію. Монетарна політика віртуальних активів також відрізняється.

Попит може зростати тоді, коли проєкт набуває популярності або збільшується його корисність, а також, наприклад, залежно від висвітлення в ЗМІ. Масове використання активу як інструмент для вкладень чи платіжних коштів також надає позитивний вплив на попит.

Так, пропозиція активу відіграє у визначенні його ціни. Дефіцитний актив, ймовірно, матиме високу вартість. Скорочення пропозиції поєднується зі зростанням попиту, а це і є паливом для цін на криптовалюти.

Кількість вузлів

Кількість вузлів також впливає на курс віртуальних грошей та показує, скільки активних гаманців існує в одній мережі.

Наскільки важлива кількість вузлів? По-перше, це демонструє розмір та силу спільноти. Велика кількість вузлів є доказом сильної спільноти, що значно збільшує шанси криптовалюти на подолання потенційної кризи. По-друге, велика кількість вузлів також може вказувати на силу та децентралізованість мережі, що є важливим фактором, коли йдеться про цифрові активи.

Ви можете перевірити справедливість ціни криптовалют за допомогою цього показника. Подивіться на кількість вузлів монети та загальну ринкову капіталізацію та порівняйте це з показниками популярнішої валюти. Використання цього методу не зовсім точно, оскільки мережна інфраструктура відрізняється, але принаймні це дасть вам уявлення про те, як працюють цифрові активи і як кількість вузлів може впливати на курс криптовалют.

Вартість виробництва

Вартість виробництва - ще один фактор, що впливає на курс Біткоїна та інших монет. Нові токени криптовалют виробляються за допомогою майнінгу, процесу видобутку цифрових активів. Щодня майнери використовують спеціалізоване обладнання або сервери для створення нових монет та перевірки нових мережевих транзакцій. Майнери винагороджуються віртуальними токенами та мережевою комісією за свої зусилля, ресурси, обчислювальну потужність. Децентралізована мережа майнерів — це те, що надає віртуальним грошам можливість працювати так, як вони працюють.

Користувачі купують дороге обладнання, а також витрачають багато коштів на електроенергію, щоб видобувати криптовалюту. А для успішного майнінгу потрібні потужніші ресурси.

Таким чином, якщо витрати на майнінг зростають, курс криптовалют також може збільшитись, оскільки винагорода за видобуток має не лише покривати витрати, а й приносити прибуток. І оскільки майнери необхідні для забезпечення функціонування блокчейну, доки є попит на використання блокчейну, ціна буде збільшуватися.

Державне врегулювання

Відсутність регулювання криптовалют має як переваги, так і недоліки. Деяким урядам не подобається децентралізований та нерегульований статус цифрових активів, тому вони активно шукають способів контролювати ринок криптовалют.

Так, кілька країн вирішили, що немає кращого способу контролювати ринок криптовалюту, ніж заборонити віртуальні монети. І очевидно, якщо держава з великою кількістю криптокористувачів встановить нові правила щодо цифрових активів, це чинитиме тиск і негативний вплив на курс криптовалют.

Криптовалютні біржі

Доступність монети на великій кількості криптобірж збільшує кількість користувачів, які купують та використовують цей актив.

Всі основні та найпопулярніші криптовалюти торгуються на кількох торгових майданчиках. Але токени меншого розміру можуть бути доступні тільки на деяких платформах, що обмежує доступ для вкладників. І якщо для обміну токена будуть потрібні дві або більше бірж, за кожну операцію доведеться платити комісію, що збільшує вартість інвестицій.

Якщо криптовалюта розміщена на більшій кількості бірж, це може збільшити кількість інвесторів, які хочуть і можуть її придбати. А цим збільшується і попит. І за інших рівних умов, у міру збільшення попиту зростає і ціна.

Новинний фон

Ажіотаж навколо цифрових монет у соціальних мережах та новини у ЗМІ безпосередньо впливають на котирування. І це працює в обидві сторони: новини можуть знижувати, так і підвищувати курс криптовалют.

Крім того, не можна недооцінювати вплив лідерів думок у криптоспільноті, наприклад, Ілона Маска, від публікацій якого суттєво змінюється курс Біткоїна, DOGE та інших монет.

Конкуренція

Сьогодні є тисячі різних цифрових валют, і щодня на ринок виходять нові проєкти та токени. Бар'єр для входу досить невисокий, але розробка ефективної криптовалюти також залежить від створення сильної мережі користувачів.

Нові альтернативні монети можуть легко створити мережу, якщо вони усувають проблеми попередників. Якщо новий проєкт стає успішним, він отримує вигоду з ринкової конкуренції, тим самим знижуючи вартість конкурента, оскільки ціна токена нового активу підвищується.

Світові кризи

Як нещодавно на крипторинок впливала світова пандемія, так зараз на нього впливає війна. На повномасштабне вторгнення Росії на територію України світові ринки відреагували падінням – знижується капіталізація топових компаній та ключові фондові індекси. 24 лютого курс Біткоїна впав до $34 тис., що становило мінімум за минулий місяць. Ефіріум також зазнав істотного зниження. Експерти пов'язують це з уникненням ризиків з боку інвесторів.

Так, попри те, що гравці крипторинку всіма силами намагаються забезпечити зростання Біткоїна, теперішні обставини обмежують його потенціал. Ключові фактори впливу – війна в Україні та монетарна політика ФРС. І це змушує вкладників переглядати своє ставлення до високоволатильних та нестабільних активів.

Однак не все так однозначно. Деякі експерти сходяться на думці, що війна не тільки не гальмує курс Біткоїна, а й може призвести до того, що уряди деяких країн вдадуться до криптовалют. Так, є ймовірність, що попри нестабільність та кризу, що спостерігається на фінансових ринках, курс Біткоїна може зазнати імпульсу. Серед передумов — посилення розповсюдження цифрової монети у світі, прийняття активу як альтернативного інструменту для збору коштів та інше.

Висновки

Курс Біткоїну, Ефіріуму та інших віртуальних активів є надзвичайно мінливим, а постійне чергування періодів підйомів і спадів — одна з ключових особливостей криптовалютної екосистеми.

Якщо ви розумієте ключове правило попиту та пропозиції, яке є основою того, що визначає вартість цифрових монет, та фактори, що впливають на курс криптовалют, ви зможете приймати більш вигідні та ефективні рішення про вкладення.

Завжди пам'ятайте про те, що цифрові гроші, як і раніше, залишаються класом активів, що зароджується, вкладення в них є ризикованими, а тому інвестувати можна тільки ті гроші, які ви можете дозволити собі втратити.

Бажаємо успіхів та вигідних вкладень.