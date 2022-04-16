ГУР: у Херсоні окупанти закликають місцевих до колаборації
Російські військові розповсюджують у Херсоні листівки серед цивільних із закликами до колаборації. Намагаються переконати людей у тому, що звірства проти нашої країни були скоєні на їхнє благо, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупаційна адміністрація Херсона намагається переконати громадянських у тому, що Росія робить свої звірства в Україні на благо українців. У місті розповсюджують листівки, де окупанти називають винними в агресії самих українців та обрану ними владу.
"Окремо зазначено: "Не думайте, що це буде швидко і безболісно". Це твердження стає особливо актуальним, враховуючи що, згідно з даними супутникових знімків компанії Planet Lab, за час окупації на Херсонському міському цвинтарі з'явилися щонайменше 824 нові могили", - пише прес-служба.
Українців закликають до колаборації з окупантами та попереджають про ризик наближатися до російських військових. У листівці після звірств у Бучі стверджується, що "Росія не воює проти українських військових і не завдає шкоди цивільним".
"Слід зазначити, що на сьогодні українські та міжнародні слідчі ретельно досліджують усі злочини, які скоюють окупанти за прямими наказами російського керівництва. Усі вони будуть доказами для спецтрибуналу як над безпосередніми виконавцями, так і над владною верхівкою країни-окупанта", - додає. служба.