ГУР: у Херсоні окупанти закликають місцевих до колаборації

Російські військові розповсюджують у Херсоні листівки серед цивільних із закликами до колаборації. Намагаються переконати людей у тому, що звірства проти нашої країни були скоєні на їхнє благо, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупаційна адміністрація Херсона намагається переконати громадянських у тому, що Росія робить свої звірства в Україні на благо українців. У місті розповсюджують листівки, де окупанти називають винними в агресії самих українців та обрану ними владу.

"Окремо зазначено: "Не думайте, що це буде швидко і безболісно". Це твердження стає особливо актуальним, враховуючи що, згідно з даними супутникових знімків компанії Planet Lab, за час окупації на Херсонському міському цвинтарі з'явилися щонайменше 824 нові могили", - пише прес-служба .

Фото: у Херсоні окупанти закликають місцевих до колаборації

Українців закликають до колаборації з окупантами та попереджають про ризик наближатися до російських військових. У листівці після звірств у Бучі стверджується, що "Росія не воює проти українських військових і не завдає шкоди цивільним".