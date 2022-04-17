NBC News: РФ може розпочати новий наступ в Україні вже найближчими днями

Російські війська можуть розпочати новий наступ в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня, повідомляє Новое время.

Про це пише NBC News із посиланням на двох високопосадовців Пентагону.

Під час брифінгу, який проходив на умовах анонімності, вони заявили, що Штати працюють над тим, щоб переконати союзників надіслати Україні більше артилерії та боєприпасів. Це потрібно для того, аби вони не закінчилися на тлі зростання загрози нового наступу. За оцінками США, він може розпочатися вже найближчими днями.