Starlink буде доступний для всіх в Україні на час воєнного стану
В Україні всім дозволили використовувати інтернет від Starlink на період воєнного стану. Раніше це було дозволено тільки військовим. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.
Цим рішенням передбачено:
- на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів;
- внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.
Нагадаємо, 26 лютого Михайло Федоров у Twitter звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Перші станції Starlink прибули в Україну через тиждень. Їх використовують ЗСУ для забезпечення комунікації та підтримки об'єктів критичної інфраструктури.
Також повідомлялось, що Starlink планує відкрити представництво в Україні.