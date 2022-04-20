Starlink буде доступний для всіх в Україні на час воєнного стану

В Україні всім дозволили використовувати інтернет від Starlink на період воєнного стану. Раніше це було дозволено тільки військовим. Про це повідомив﻿ глава Мінцифри Михайло Федоров.

Рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Цим рішенням передбачено:

на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів;

внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.

Нагадаємо, 26 лютого Михайло Федоров у Twitter звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Перші станції Starlink прибули в Україну через тиждень. Їх використовують ЗСУ для забезпечення комунікації та підтримки об'єктів критичної інфраструктури.

Також повідомлялось, що Starlink планує відкрити представництво в Україні.