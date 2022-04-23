Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на тяжкі умови, у яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, що сталися за останній тиждень.

1. Національний банк обмежив можливості виведення капіталу за кордон

21 квітня Нацбанк встановив обмеження на транскордонні операції громадян «з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану». Починаючи з цього дня, банки блокують усі операції, що кваліфікуються як quasi cash (квазі-гроші), з гривневих карток клієнтів. Подібні операції з валютних карток дозволені, але обсяг операцій обмежений сумою 100 000 гривень на місяць (в еквіваленті).

Нагадаємо, до операцій «quasi cash» відносяться:

- поповнення електронних гаманців;

- поповнення брокерських чи FOREX-рахунків;

- Оплата дорожніх чеків;

- придбання віртуальних активів тощо.

Зокрема, до операцій, що підпадають під статус "квазі-грошей", віднесли купівлю криптовалют на криптобіржах (включно з Binance) та завод коштів на іноземні банки (наприклад, Revolut).

Водночас зняття готівки з українських карток за кордоном поки що дозволене, хоч і обмежене сумою 100 000 гривень на місяць (в еквіваленті).

2. Банкам дозволили продавати готівкову валюту, але реальних продажів немає

Попри те, що з 14 квітня Нацбанк дозволив комерційним банкам продавати через каси своїх відділень куплену готівкову валюту, реально продаж населенню так і не запрацював. Причина: максимальний курс продажу долара та євро, встановлений Нацбанком, - нижче за курс купівлі в обмінних пунктах, що створює передумови для зловживань працівниками банків.

3. Банки активно знижують процентні ставки за поточними рахунками та депозитами

В умовах падіння доходів (оскільки українцям стало набагато складніше погашати заборгованість за кредитами, а дуже багато хто просто залишив країну) банки з метою мінімізації своїх витрат знижують відсоткові ставки за поточними рахунками та депозитами. При цьому якщо щодо термінових депозитів таке зниження стосується лише нових договорів, то поточні та карткові рахунки торкаються всіх – і нових, і вже діючих.

Зокрема, цього тижня Ощадбанк оголосив про те, що з 1 травня ставка за послугою «Мобільні заощадження» буде знижена з 5 до 3%.

З 23 квітня (тобто з сьогоднішнього дня) Райффайзен банк знижує ставку за вкладом Універсальний + з 5 до 4% річних.

Про рішення з 15 квітня знизити відсоткову ставку за накопичувальним рахунком "Назбиратус" оголосив і "Банк Власний Рахунок" (БВР). Пізніше банк повідомив, що переніс дату зниження на місяць пізніше – на 15 травня. Ставку буде знижено з поточних 7 до 5% річних.

4. Банки обмежують кількість операцій без комісії

Намагаючись хоч якось збільшити свої операційні доходи, банки запроваджують додаткові комісії ті операції, які раніше проводилися безкоштовно, і навіть обмежують кількість операцій, проведених без комісії.

Так, з 25 квітня Sportbank (необанк, який діє на базі «Таскомбанку») обмежив кількість безкоштовних переказів зі своєї картки на карти інших банків. Без комісії проводитимуться лише перші 10 переказів на загальну суму, що не перевищує 30000 гривень, на місяць. Усі наступні перекази будуть із комісією 2%+5 грн.

Таке рішення з 15 квітня ухвалив і «А-банк»: перекази на карти інших банків на суму 100 000 грн на місяць будуть, як і раніше, проводитись без комісії. На суму, що перевищує 100 000 гривень, комісія становитиме 2%.

5. Обмеження на розмір переказів на картки інших банків

Sportbank минулого тижня оголосив про те, що встановлено добовий ліміт на перекази на карти інших банків у розмірі 20000 гривень. Переказати більше навіть із комісією не вийде.