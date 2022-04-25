Болгарія змінила умови для біженців

Вимушені переселенці з України в Болгарії чекають на деякі зміни в правилах проживання, повідомляє Сьогодні.

Українці, які рятуються від війни у країнах Євросоюзу, отримують за кордоном певні пільги та права. Нещодавно Польща дозволила нашим співвітчизникам не обмінювати посвідчення водія у країні до кінця 2022 року. А тепер нові правила для українців з'явились у Болгарії.

Про це сказано в рішенні Ради Міністрів Болгарії.

Так, з червня 2022 року українські біженці, які не мають грошей, щоб сплатити номер у готелі, які не змогли знайти роботу, житимуть у державних, муніципальних закладах, швидше за все, в гуртожитках та на базах. Багатьом нашим співгромадям доведеться шукати житло самостійно.

Болгарська влада перевіряє муніципальні та державні бази, кинуті будівлі для розміщення там біженців з України. На сьогоднішній день вже знайдено та забезпечено для розміщення біженців 15 тис. місць.

Зазначимо, що до червня українські біженці в Болгарії можуть безкоштовно жити у місцевих трьох та чотирьох зіркових готелях із триразовим харчуванням. За попередніми оцінками, у Болгарії знаходяться близько 84 тисяч громадян України.