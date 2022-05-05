Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Фото: president.gov.ua

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 24 700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1092 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,
  • артилерійських систем – 499 (+8) од,
  • РСЗВ  - 169 (+6) од,
  • засобів ППО - 83 (+2) од,
  • літаків – 196 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,
  • кораблів /катерів - 10 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9),
  • спеціальної техніки - 38 (+0),
  • крилатих ракет - 89 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку.

Дані уточнюються.

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