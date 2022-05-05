Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24 700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1092 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,
- артилерійських систем – 499 (+8) од,
- РСЗВ - 169 (+6) од,
- засобів ППО - 83 (+2) од,
- літаків – 196 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,
- кораблів /катерів - 10 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9),
- спеціальної техніки - 38 (+0),
- крилатих ракет - 89 (+2).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку.
Дані уточнюються.