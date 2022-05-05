Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 24 700 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1092 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од,

артилерійських систем – 499 (+8) од,

РСЗВ - 169 (+6) од,

засобів ППО - 83 (+2) од,

літаків – 196 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,

кораблів /катерів - 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9),

спеціальної техніки - 38 (+0),

крилатих ракет - 89 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку.

Дані уточнюються.