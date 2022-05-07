Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, у яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Не всі можливості виведення капіталу за кордон перекрито

Звичайно, назвати це «витоком капіталу» буде надто голосно. Але деякі банки (щоб уникнути непотрібного ажіотажу ми не називаємо їх!) залишили можливість переведення зі своїх карт на карти іноземних банків (включаючи Revolut). Йдеться про прямі перекази з карти на карту (т.зв. P2P-перекази). При цьому ліміти на такі перекази у різних банках варіюються від 30 до 100 тисяч гривень на місяць; банківські комісії становлять від 1 до 3,5%.

Щодо поповнення криптовалютних рахунків, на тій же біржі Binance існує можливість покупки за допомогою механізму P2P-перекладів із картки покупця на картку продавця. Проте сама біржа попереджає про високу небезпеку подібних операцій: ризик нарватися на шахраїв – чималий.

2. «ПриватБанк» та Payoneer запустили інтеграцію

Найбільший український банк «ПриватБанк» та компанія Payoneer запустили процес інтеграції у додатку «Приват24» з метою спростити процес отримання платежів для підприємців та фізосіб. Тепер можна реєструватися в Payoneer і авторизуватися безпосередньо з «Приват24».

Стало доступним:

- поповнення картки «ПриватБанку» у доларах США або євро безпосередньо з рахунку Payoneer;

- конвертація коштів у гривні, доларах та євро через програму або вебверсію «Приват24»;

- отримання оплати за допомогою місцевого банківського переказу у різних валютах, зокрема, у доларах США, фунтах стерлінгів, євро та австралійських доларах.

Для підприємців, чиї рахунки відкриті у «ПриватБанку», діє спрощений валютний контроль. Тепер платежі до 400 000 грн (в еквіваленті) зараховуються автоматично за умови відсутності ознак ризику операції. Для платежів від 400 000 грн достатньо один раз додати до «Приват24» листа про договір-оферту.

3. Зміни у банківських тарифах на перекази за кордон та зняття там готівки

«А-банк» з 1 травня встановив 3% комісії на зняття власних коштів у банкоматах та пунктах видачі готівки за кордоном із картки «Зелена» (було 2%).

За картою «Жовта» комісія за зняття власних коштів за кордоном – 2% незалежно від валюти картки (було – 2% – за зняття з валютних карток, 3% – за зняття з карток у національній валюті).

Банк «Власний рахунок» з 1 травня встановив такі комісії за зняття готівки за кордоном:

- 8% - за власні кошти;

- 10% + 3$ - за кредитні кошти.

У разі переведення з картки банку на картки іноземних банків діють такі комісії:

- 6% за власні кошти;

- 10% за кредитних коштів.

Як бачимо, картами цього банку за кордоном точно користуватися не варто.

Monobank підвищив комісії за перекази на карти іноземних банків:

- 3.5% (мінімум 30 грн) за власні кошти;

- 4% (мінімум 50 грн) за кредитні кошти.

4. Forward Bank збільшив ліміт за видатковими операціями

Зазнаючи складності через відплив клієнтських коштів, банк з 2 травня встановив такі ліміти:

- на зняття готівки у банкоматах та касі банку – 3000 грн на добу (було – 1000 грн);

- на переказ із картки на картку іншого українського банку – 3000 грн на добу на кожну картку отримувача (було – 1000 грн). При цьому можна здійснювати 2 та більше перекладів на різні карти;

- на платіж за реквізитами (на IBAN) – 5000 грн на добу (було – 3000 грн).

5. Банк «ПУМБ» спростив доступ до інформації про кредитні канікули

Тепер умови кредитних канікул для ваших кредитів можна прочитати прямо у програмі «ПУМБ Онлайн». Для цього достатньо відкрити вкладку «Кредити» у головному меню та натиснути на напис «Кредитні канікули».

Крім того, у цьому додатку можна подати заявку на отримання виплат за рахунками в банках, що підлягають ліквідації.