Лавров заявив, що РФ приймає кинутий Заходом виклик

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив, що наслідки «оголошеної Заходом тотальної гібридної війни проти Росії» відчують усі без винятку, повідомляє Новое время.

"Колективний Захід оголосив нам тотальну, гібридну війну, і важко прогнозувати, скільки це триватиме, але ясно, що наслідки відчують усі без винятку. Ми робили все, щоб уникнути прямого зіткнення, але коли виклик кинутий, ми його, звичайно, приймаємо". До санкцій нам не звикати, у тому чи іншому вигляді вони практично завжди були» , - заявив Лавров.

Натомість головний російський дипломат здивований «печерним, русофобським сплеском».