ОВА: в Одесі на узбережжі винесло міну, її планують підірвати

В Одесі, внаслідок шторму, до узбережжя винесло російську міну. Завтра, 15 травня, її підірвуть сапери, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять слова начальника Одеської ОВА Максима Марченка.

"Сьогодні, внаслідок шторму, на узбережжі Одеси винесло ворожу міну. Не маючи можливості знешкодити іншим способом, нашими саперами прийнято рішення, підірвати її на місці. Підрив заплановано на завтра" , - заявив Марченко.

Також голова Одеської ОВА, вкотре наголосив на тому, аби цивільні не пересувалися пляжами, оскільки це є наразі небезпечно.

Нагадаємо, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Цивільним заборонили ходити по піску.