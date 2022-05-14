Міністр енергетики: видобуток вугілля по держшахтах впав на 37% з початку війни

Видобуток вугілля по державних шахтах впав на 37% з початку війни, Україна втратила три шахти на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Але попри такі результати, він не бачить проблем з накопиченням вугілля.

"Є декілька напрямків, які ми зараз опрацьовуємо. Ця проблема буде вирішена, але деталі не розголошуватиму" , - заявив Галущенко.

Він підкреслив, що в наступному опалювальному сезоні всім українським споживачам вистачить електроенергії і газу.