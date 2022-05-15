ОВА: до Харкова вже повертаються щодня по 2 тисячі людей

Люди, які виїхали з Харкова після початку війни, починають повертатися до міста, розповів глава ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив у ефірі телемарафону.

"По місту Харкову (люди, - ред.) повертаються. Ми вчора спілкувалися з керівництвом "Укрзалізниці", вони додають необхідні вагони до потягів, які прямують до Харкова з Львівського напрямку" , – заявив він.

"У нас приблизно щодня зараз повертається близько 2 тис. осіб і ця цифра щодня зростає. Ми маємо вирішувати проблеми з житлом. У метрополітені зараз проживає 4,5 тис. людей. Ми повинні забезпечити хоча б тимчасове житло, щоб налагоджувати інфраструктуру" , – додав Синєгубов.

За даними американського Інституту дослідження, російські військові, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо Харкова.