Кулеба провів зустріч із Блінкеном у Берліні: про що домовилися
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні, повідомляє Новое время.
Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.
"Більше зброї та іншої допомоги вже на шляху до України. Ми домовилися тісно співпрацювати для того, щоб український експорт продовольства досягав споживачів в Африці та Азії. Вдячний секретарю Блінкену та США за їхнє лідерство та непохитну підтримку", — написав Кулеба.