Куліба: українські військові вже вчаться користуватися самохідними гаубицями у Німеччині

У Німеччині розпочались тренування українських військових, які вчасть використовувати самохідні-артилерійські установки 155-го калібру. Це буде перше важке озброєння від Берліна, яке отримає Україна, повідомляє Новое время.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час прямого ефiру у Facebook у неділю, 15 травня.

"Це надзвичайно важливий момент у наших відносинах, тому що це буде перша важка зброя, яку Німеччина передасть Україні. Вже незабаром ці самохідні гаубиці будуть громити ворога, який ступив на нашу землю" , — наголосив він.

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За словами Кулеби, «перший психологічний бар'єр» подолано, і він почав обговорювати з німецькими колегами наступні типи озброєнь, які передадуть Києву. Однак міністр наголосив: остаточне рішення, що та коли зможуть передати Україні, — за ФРН.

Раніше видання Welt повідомило, що процес передачі Україні обіцяного Німеччиною озброєння затягується через нібито непорозуміння між урядами країн. Зокрема, йшлося про зенітні самохідні установки Gepard. Про плани дозволити їхнє постачання Києву в уряді ФРН заявили 26 квітня. Через два дні на тлі критики на адресу канцлера ФРН Олафа Шольца щодо неоднозначної позиції Бундестаг схвалив постачання важкого озброєння Києву

Пізніше Шольц відкинув критику та запевнив, що ФРН продовжить надавати Україні озброєння для боротьби у війні, розв’язаної Росією.