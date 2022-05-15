Шольц відмовився відповідати на слова Мельника про "ображену ковбасу"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не захотів відповідати послу України в Німеччині Андрію Мельнику на слова в його адресу. Останній нещодавно назвав німецького лідера "ображеною ліверною ковбасою", повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив в інтерв'ю T-online.

"Я радий залишити це (реакцію, - ред.) на ваш розсуд. Україна перебуває в стані війни протягом кількох тижнів. Вам не потрібно надавати підвищеного значення кожному слову. Важливо, щоб ми зосередилися на головному - ми хочемо допомогти Україні захистити себе. І разом із нашими союзниками ми хочемо, щоб Росія змусила замовкнути свою зброю та вивела свої війська з України" , - зазначив Шольц.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував канцлера ФРН за непряму відмову їхати до Києва та назвав його "ображеною ліверною ковбасою" (німецький фразеологізм, що означає ображену людину), бо той відмовився від візиту поки цього не зробить особисто німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.