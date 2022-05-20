Нацбанк зняв обмеження щодо курсу продажу валюти

Національний банк України скасував обмеження, згідно з яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більш як на 10%, повідомляє Дзеркало тижня.

Як інформує пресслужба НБУ, обмеження перестане діяти 21 травня. Також скасовуються аналогічні обмеження на встановлення курсу, згідно з яким банки списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.