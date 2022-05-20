Нацбанк зняв обмеження щодо курсу продажу валюти
Національний банк України скасував обмеження, згідно з яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більш як на 10%, повідомляє Дзеркало тижня.
Як інформує пресслужба НБУ, обмеження перестане діяти 21 травня. Також скасовуються аналогічні обмеження на встановлення курсу, згідно з яким банки списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.
"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегменту та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Все це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті", - сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій.