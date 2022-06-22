Британія висловила підтримку Литві на тлі погроз РФ через обмеження транзиту

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила про повну підтримку дій Литви, яка заборонила транзит санкційних товарів до Калінінградської області, повідомляє Європейська правда.

"Велика Британія повністю підтримує Литву, яка заборонила ввезення через їхню країну підсанкційних товарів із Росії. Ми повинні залишатися сильними перед лицем російської агресії та кинути виклик цим невиправданим загрозам" - написала Трасс у Twitter.

The UK fully supports Lithuania stopping sanctioned goods from Russia travelling through their country. We must stay strong in the face of Russian aggression and challenge these unjustified threats. ???????????????? — Liz Truss (@trussliz) June 22, 2022

Нагадаємо, з 18 червня Литва почала застосовувати транзитні обмеження на товари, що потрапили під санкції ЄС, між основною частиною Росії і Калінінградською областю.

МЗС РФ викликало очільницю посольства Литви у Москві, назвавши дії Литви "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Своєю чергою МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Росії Сєргєя Рябоконя і роз’яснило йому обмеження, під які підпадає транзит товарів до Калінінградської області РФ.

Європейський Союз заявив, що перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит окремих товарів своєю територією до Калінінградської області Росії.

Секретар Радбезу РФ Ніколай Патрушев пообіцяв "серйозну та чутливу відповідь" на транзитні обмеження.

США на тлі цього загострення заявили, що твердо підтримують Литву та своє зобов'язання НАТО щодо захисту держав-членів.